Ao folhear Portugal Encantado, de Pedro Rodrigues, podemos ficar tentados a fazer com que aqueles “locais que têm magia e encantos próprios” cheguem às caixas de correio, mas o melhor é explorar, sem pressas, os diferentes cenários que pintam o olhar.

Perdemo-nos nos socalcos do Sistelo, em Arcos de Valdevez, mas, poucas páginas depois, o manto branco que pousa nos telhados da aldeia de Pitões das Júnias, em Montalegre, complementa o imaginário ligado aos filmes de Natal. Mais a sul, a herança islâmica de Mértola, Beja, ou a praia da Marinha, no Algarve, a encosta de leixões e falésias onde bate o mar — há muito mais neste livro, uma viagem por todo o país, com diferentes temperaturas para sentir através do olhar.

São as temperaturas — ou, melhor, as estações — que pautam a divisão de outro livro da mesma editora. Em Porto Seasons, de Sérgio Fonseca, vê-se a cidade ao longo de 365 dias. Inicia-se a visita com flores a desabrochar pela Praça da República, da mesma forma que os finalistas, que abanam as fitas, brotam para outra fase da vida.

Passa-se pelo Verão com as fotografias do São João e parece que sentimos o cheiro a sardinha assada no ar. Há miúdos corajosos a saltar da Dom Luís para o Douro, mas pouco depois sabe-se que, a cada folha pisada, chegamos ao Outono, e sabêmo-lo no Jardim Botânico. Por fim, o Inverno, a chuva a confundir a vista e milhares de cabeças que se vêm, ao longe, na passagem de ano — no próximo, as mesmas tradições manter-se-ão.

