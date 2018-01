Um golo de Pablo Fornals, a três minutos dos 90, sentenciou este sábado o jogo do Santiago Bernabéu, onde o Villarreal fez história ao bater pela primeira vez o Real Madrid (0-1), em partida referente à 19.ª jornada da Liga espanhola.

O Real Madrid, com um jogo a menos, permitiu que o "submarino amarelo" emergisse mesmo no final, embora o golo de Fornals seja precedido de fora-de-jogo. Os "merengues" estiveram longe de conseguir uma exibição convincente, mesmo tendo outras razões de queixa em relação à arbitragem, o que não justifica a campanha desastrada no campeonato.

Depois da igualdade de Vigo e da tremedeira na Taça de Espanha, o Real voltou a perder em casa, onde fora subjugado pelo Barcelona duas rondas antes. Com este resultado, o Villarreal fica a um ponto dos madrilenos, que poderão ver a vantagem dos três primeiros aumentar.

