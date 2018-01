O Tottenham igualou, neste sábado, provisoriamente, o Liverpool no quarto lugar da Liga inglesa, após golear em casa o Everton, por 4-0, com um “bis” de Harry Kane, em jogo da 23.ª jornada.

No Estádio de Wembley, o internacional inglês marcou aos 47’ e 59’ - o último com assistência do ex-Sporting Eric Dier - e reforçou a liderança da lista dos melhores marcadores da Premier League, contabilizando 20 golos, mais três que o egípcio Salah, do Liverpool.

Com um jogo a mais, o Tottenham tem cinco pontos de vantagem sobre o Arsenal, sexto classificado, e igualou o Liverpool na quarta posição.

Destaque ainda para o triunfo caseiro do Crystal Palace, que esta temporada protagonizou o pior arranque de sempre da história da competição. Os “eagles” bateram o Burnley, por 1-0, e já estão cinco pontos acima da zona de despromoção.

O West Ham, outra das equipas que tiveram um mau arranque, conseguiu o melhor resultado da temporada, ao golear fora o Huddersfield, por 4-1. Os “hammers” continuam sem contar com José Fonte, lesionado.

