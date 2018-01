O ex-futebolista e treinador Michel foi afastado neste sábado do comando técnico do Málaga, horas depois de nova derrota da equipa, fora com o Getafe (1-0), na Liga espanhola de futebol.

PUB

"Míchel González chegou na última época numa situação complicada [do clube] e foi capaz de dar a volta e acabar no meio da tabela. Lamentavelmente, nesta campanha, desde o início, a equipa não conseguiu uma série de bons resultados que a tirem da zona de descida e o clube entende que é necessário mudar para conseguir uma reacção", refere o Málaga, em comunicado.

O clube ocupa o 19.º e penúltimo lugar na Liga espanhola de futebol, com 11 pontos, resultantes de três vitórias, dois empates e 14 derrotas.

PUB

PUB