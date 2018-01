O Chelsea não foi além de uma igualdade, sem golos, na recepção ao Leicester, este sábado, em duelo a contar para a 23.ª jornada da Premier League entre os dois últimos campeões ingleses.

Sem o português Adrien Silva, o Leicester suportou a pressão final dos londrinos, que mesmo em superioridade numérica, na sequência da expulsão de Ben Chilwell (68'), não foram capazes de superar a astúcia da "raposa" na defesa do resultado que garante o oitavo lugar.

Face à exibição modesta em Stamford Bridge, o Chelsea também não desprezou o ponto conquistado, suficiente para igualar o Manchester United de José Mourinho, mas curto para evitar a intromissão do Liverpool, embora a equipa de Antonio Conte tenha que ficar à espera do desfecho dos jogos de domingo e do Manchester United-Stoke City, de segunda-feira.

