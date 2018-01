A actual procuradora-geral da República Joana Marques Vidal foi alertada para “circunstâncias eventualmente menos claras” relacionadas com crianças que têm sido mencionadas nas notícias sobre alegadas adopções ilegais por parte dos responsáveis da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD). Isto quando exerceu funções no Tribunal de Família e de Menores de Lisboa entre 1994 e 2002. A informação é avançada peça Procuradoria-Geral da República (PGR), em comunicado desta sexta-feira.

“Como já foi tornado público, a procuradora-geral da República exerceu funções no Tribunal de Família e de Menores de Lisboa entre 1994 e 2002, tendo, durante parte desse período, assumido a coordenação dos magistrados do Ministério Público e o despacho processual de uma secção desse tribunal. No âmbito da actividade processual, foi localizada a intervenção da agora procuradora-geral da República num processo de confiança judicial respeitante a crianças que são mencionadas nas notícias sobre alegadas adopções ilegais”, lê-se no comunicado.

“No decurso desse processo, e para averiguar circunstâncias eventualmente menos claras para as quais havia sido alertada, requisitou os autos tendo em vista um estudo aprofundado dos mesmos.” Mais: “Procedeu, igualmente, à consulta de outros processos (tutelares) relacionados com as mesmas crianças, nos quais não teve intervenção.”

Contudo, depois de analisar os elementos constantes desses processos tutelares, “onde por decisão judicial anterior as crianças tinham ficado ao cuidado de determinada pessoa, não resultaram quaisquer factos que confirmassem o alerta recebido”, acrescenta o comunicado.

Também “não se inferiu” qualquer “circunstância menos clara das diligências realizadas no processo de confiança judicial, entre as quais se incluiu a citação da mãe biológica, bem como da documentação constante do mesmo”. Este processo de confiança judicial foi decidido em 2001.

A PGR reafirma, como o fez há uma semana, noutro comunicado, que a matéria relacionada com o eventual encaminhamento irregular para adopção de crianças acolhidas num lar da Igreja Universal do Reino de Deus deu origem a dois inquéritos: um inquérito-crime e um outro que pretende analisar “a actuação funcional do Ministério Público em todas as suas vertentes, tendo em vista examinar os procedimentos então adoptados e analisar todas as intervenções desenvolvidas nos respectivos processos”.

Segundo uma investigação da TVI os netos do brasileiro Edir Macedo, fundador da IURD, terão sido "roubados" de um lar para crianças que o movimento religioso manteve em Camarate primeiro e depois em Lisboa, e que montou uma rede internacional de adopções ilegais entre 1994 e 2001. Ao todo, pelo menos dez crianças terão sido retiradas das suas famílias e levadas para o Brasil e EUA por pastores da IURD.

Segundo o episódio da série televisiva da TVI transmitido na passada sexta-feira, a mulher que denunciou o caso em 2003 ao Tribunal de Menores, através de uma carta dezenas de páginas, foi a mulher do bispo Romualdo — Márcia Barbosa Panceiro —, líder da IURD na Europa e braço-direito de Edir Macedo. No entanto, a denúncia não teve consequências.

O comunicado desta sexta-feira da PGR lembra que “a Procuradora-Geral da República cessou funções no Tribunal de Família e de Menores em Outubro de 2002, não tendo tido conhecimento de factos constantes” dessa carta enviada ao tribunal em 2003, mas que só recentemente foi revelada pela TVI.

Contudo, a mesma nota acrescenta um dado: a carta onde Márcia Panceiro relatava o alegadas irregularidades com a adopção de três irmãos, dois meninos e uma menina, chegou a ser alvo de diligências por parte do Ministério Público tendo em vista apurar a "veracidade" do que era reportado. Os resultados dessas diligências, diz a PGR, "não vieram a produzir qualquer efeito útil obstativo da constituição do vínculo de adopção requerido".

As crianças, segundo a TVI, ficaram com uma secretária de Edir Macedo que posteriormente entregou uma delas ao bispo Romualdo e Márcia Barbosa Panceiro e os outros dois a outro bispo da IURD.

