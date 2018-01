Um homem com arma de fogo terá concretizado nesta sexta-feira um assalto numa agência do Millenium BCP na Rua do Amial, no Porto, e pôs-se em fuga, sem causar feridos nem fazer disparos, disse à Lusa fonte policial.

Em declarações à Lusa, fonte da PSP do Porto, adiantou que o alerta do alegado assalto foi registado pelas 15h32 e que o homem entrou sozinho numa dependência bancária na rua do Amial "com uma arma de fogo", tendo depois fugido a pé.

"Não há registo de disparos, nem de feridos", disse a mesma fonte policial, referindo que a Polícia Judiciária foi para o local.

