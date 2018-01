Esta semana, o Inimigo Público revela que Centeno não só pediu bilhetes para o Benfica-FC Porto a Luís Filipe Vieira como terá oferecido ao presidente do Benfica bilhetes para as reuniões do Eurogrupo.

PUB

O podcast Inimigo Público também está disponível no iTunes, no soundcloud e nas apps para podcasts. Mais podcasts do PÚBLICO em www.publico.pt/podcasts.

PUB

PUB