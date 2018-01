José Pacheco Pereira revelou nesta quinta-feira à noite que, em 2011, foi abordado por Pedro Santana Lopes para formar um novo partido. Esse partido concorreria contra o PSD, que o agora candidato à liderança dos sociais-democratas considerava estar “morto”. Nesta altura, Pedro Passos Coelho já era líder. Este relato contraria um dos pontos centrais no discurso de Santana Lopes na corrida contra Rui Rio, uma vez que o antigo primeiro-ministro tem insistido na ideia de que, ao contrário do seu adversário, foi sempre solidário com a liderança de Passos.

No programa Quadratura do Círculo da SIC Notícias, onde deu conta deste episódio, Pacheco Pereira criticou a campanha à liderança do PSD, anunciando que vai votar em Rui Rio — algo que, na sua avaliação, “não é surpresa para ninguém”.

O antigo deputado decidiu desmentir a narrativa de Santana sobre a “lealdade” ao partido e a Passos Coelho, que esteve sempre presente na campanha. Pacheco Pereira diz que recebeu um telefonema em 2011 para um encontro que ocorreu depois no Hotel da Lapa: “Santana Lopes disse-me a mim e a outras pessoas – por isso não vale a pena negar – que queria fazer outro partido. Estava muito indignado porque no PSD estava a acontecer uma transição de pessoas que o ‘enojava’”, referiu, explicando que este processo a que o antigo primeiro-ministro aludia eram os militantes sociais-democratas que transferiram o seu apoio de Manuela Ferreira Leite para Pedro Passos Coelho.

“Dizia que o partido estava morto” e que o novo que pretendia criar iria disputar as eleições com o PSD, lembrou ainda Pacheco Pereira, acrescentando que rejeitou o convite. “Semanas depois estava a fazer campanha com Passos Coelho. [Pedro Santana Lopes] Entra em contradição com tudo o que anda a dizer em campanha”.

