Donald Trump recusa deslocar-se ao Reino Unido no próximo mês para inaugurar a nova embaixada norte-americana em Londres. O Presidente dos EUA receia protestos em massa contra si na capital britânica, noticia nesta quinta-feira o Guardian.

De acordo com o jornal, citando fontes governamentais de Londres, será o secretário de Estado, Rex Tillerson, que se deslocará a Londres para inaugurar a nova embaixada.

No ano passado, o Presidente norte-americano tinha já cancelado uma viagem ao Reino Unido, por convite da primeira-ministra, Theresa May, adiando-a até que o povo britânico concordasse com a sua visita a terras de Sua Majestade.

