Donald Trump deverá manter o levantamento das sanções económicas que foi decidido no âmbito do acordo nuclear com o Irão. Esta sexta-feira chega ao fim o prazo que o Presidente norte-americano tem para decidir se mantém o acordado com Teerão – acordo que tem criticado recorrentemente e ameaçado rasgar.

Segundo noticia o Washington Post, a decisão da Administração norte-americana deverá ser anunciada ainda nesta sexta-feira, e Trump deverá de facto, e pelo menos por agora, manter o acordo nuclear alcançado por Barack Obama e assinado por outras seis potências mundiais.

No entanto, Washington prepara novas sanções contra o Irão à margem do acordo. Segundo o jornal, Trump encontrou-se com os seus assessores de segurança nesta quinta-feira numa reunião onde foi aconselhado a manter a suspensão das sanções prevista no acordo mas a impor outras fora do âmbito dessa negociação.

O Presidente norte-americano terá aceitado este conselho e deverá focar-se noutros aspectos da governação de Teerão, tal como a repressão contra as manifestações das últimas semanas.

Esta quinta-feira, os chefes da diplomacia da União Europeia reuniram-se em Bruxelas com o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Mohammed Javad Zarif, sobre o programa de mísseis do país e o papel de Teerão no apoio a Bashar al-Assad na guerra da Síria. No final do encontro, os representantes europeus reiteraram o seu apoio ao acordo nuclear.

Na terça-feira, Trump terá também de informar formalmente o Congresso se o Irão está ou não a cumprir com o estabelecido no acordo nuclear – algo que tem de fazer a cada três meses.

