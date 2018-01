O primeiro-ministro de Andorra, Antonio Martí, revelou nesta sexta-feira que o Principado vai apresentar uma petição à Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), para se tornar país observador.

Em declarações à imprensa depois de um encontro com o homólogo português, António Costa, Martí referiu que o Conselho de Ministros andorrano aprovou, na quarta-feira, a intenção de Andorra pedir o estatuto de observador associado na organização lusófona.

Realçando a importância da presença portuguesa em Andorra, António Martí disse ter comunicado a António Costa que o pedido será entregue em breve na CPLP e sublinhou a necessidade de o Principado manter a promoção e o reforço das relações multilaterais, particularmente as relações francófonas e ibéricas.

O chefe do Governo de Andorra frisou o "apoio de Portugal" à candidatura do Principado à organização da Cimeira Iberamericana de 2020 e às negociações com a União Europeia.

Antonio Martí mostrou confiança nas negociações com a União Europeia para um acordo de associação, sublinhando que a nação dos Pirenéus, "é um pequeno país com ambição". "Andorra é um pequeno país, muito singular, não só pela sua situação geográfica como pela história milenar. E também temos ambição europeia", sustentou.

De entre os temas discutidos com o primeiro-ministro de Portugal, Antonio Martí realçou a "importância da economia portuguesa estar presente em Andorra" e vincou a importância do acordo com Portugal para evitar a dupla tributação, que entrou em vigor recentemente.

"Esta visita a Portugal é obrigatória para um primeiro-ministro de Andorra. O Principado tem o prazer de acolher uma comunidade portuguesa numerosa. No Principado, acolhemos a segunda maior percentagem de portugueses", disse, salientando que o país está empenhado na "cooperação absoluta".

Portugal e Andorra têm relações históricas sociais, culturais, económicas e políticas que reportam desde a segunda metade do século passado. As relações diplomáticas entre os dois países foram estabelecidas em 1994, com Portugal representado através da embaixada em Madrid.

De acordo com o Departamento de Estatística andorrano, o Principado tinha em Fevereiro de 2017 pouco mais de 70 mil habitantes, com a comunidade portuguesa a representar 13,7% da população.

Desde 1990 que o fluxo migratório de portugueses para o pequeno país dos Pirinéus tem sofrido quebras. Números do Observatório da Emigração referem que, em 2004, mais de dois mil emigrantes portugueses fixaram-se em Andorra. Em 2008, verificou-se a maior quebra (-54%) comparativamente ao ano anterior e apenas 301 portugueses emigraram para Andorra em 2016.

