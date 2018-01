Quatrocentas caras e uma salva de palmas

Porto, Livraria Lello

Dia 13 de Janeiro

Conta já com mais de um século (112 anos para sermos precisos) e orgulha-se de ser considerada a livraria mais bonita do mundo. Apresentada como um templo às artes desde a inauguração, mantém o papel comercial e o traço cultural original num edifício entretanto renovado e classificado como Monumento de Interesse Público que vale a visita per si. Em dia de aniversário, a Livraria Lello propõe uma festa à altura do cenário e recria o ambiente vivido à época, com valsas, bailarinas, declamação, contos infantis, chapéus de coco e fotografias à moda antiga. Nas estantes, para além dos livros, há bustos. O Rosto do Porto, uma instalação de 400 caras moldadas pela escultora Ester Monteiro, presta homenagem à Invicta com figuras de personalidades como Fernanda Ribeiro, Nuno Carinhas, Alexandre Quintanilha, João Botelho, Souto Moura ou Siza Vieira, lado a lado com as de portuenses anónimos. Porque todos fazem a cidade. As portas fecham, simbolicamente, às 19h06, uma referência ao ano de inauguração deste espaço emblemático. Para a Lello, uma salva de palmas.

Horário: das 10h às 19h06.

Grátis

Águas livres

Lisboa, Museu da Água

Até 30 de Dezembro

No registo de aniversários centenários está também a EPAL - Grupo Águas de Portugal, que celebra os seus 150 anos com um convite válido para todos os fins-de-semana até ao final de 2018: conhecer a história do abastecimento de água da capital com uma visita gratuita aos vários núcleos do Museu da Água. Do Aqueduto das Águas Livres à Estação Elevatória a Vapor dos Barbadinhos, passando pela Mãe d’Água das Amoreiras e pelo Reservatório da Patriarcal, são dados a conhecer os sistemas de tratamento e distribuição deste bem essencial, dos tempos da presença romana até aos dias de hoje, sem esquecer a sensibilização para a importância do seu consumo consciente e sustentável.

Horários: sábado e domingo, das 10h às 17h30.

Grátis

Em Aveiro, chovem cavacas

Aveiro, Beira-Mar

Até 15 de Janeiro

Cavacas há muitas, mas tradição como esta é difícil de encontrar. No bairro típico de Beira-Mar, o adro da Capela de São Gonçalinho enche-se de miúdos e graúdos para a apanha das cavacas arremessadas do alto do templo, ao toque do sino. De guarda-chuvas virados ao contrário a camaroeiros adaptados às alturas, tudo serve para amealhar os doces de textura rija. As motivações também variam: há quem o faça por devoção ao santo padroeiro, como ritual para o pagamento de promessas ou pela simples diversão. Certo é que este que é o ponto alto das festas em honra de São Gonçalo atrai cada vez mais participantes. O programa completa-se com música, dança, orações, fogo-de-artifício e a cerimónia de entrega do ramo aos novos mordomos. Pescadores a postos. Redes ao céu. A chuva vai começar.

Grátis

Eu chanfano, tu chanfanas…

Vila Nova de Poiares

Até 22 de Janeiro

A Semana da Chanfana volta às mesas de sete restaurantes de Vila Nova de Poiares. Nas ementas, o ingrediente principal é o prato com carne de cabra velha amaciada em vinho tinto, confeccionado em caçoilos de barro preto de Olho Marinho, num forno a lenha. Os negalhos, o poiarito e a sopa de casamento são outras das iguarias típicas a provar. A iniciativa é promovida pela Confraria da Chanfana, com sede na terra, que se dedica a divulgar e preservar a gastronomia e artesanato do município conhecido como a Capital Universal da Chanfana.

Nos restaurantes O Confrade, A Grelha, Cantinho do Bitoque, Casa dos Frangos As Medas, Dona Elvira, Paddock e Portas da Vila

As Ondas da Nazaré

Nazaré, Galeria Municipal Paul Girol

Até 10 de Fevereiro

Líder no campeonato das ondas gigantes portuguesas, a Praia do Norte serve de pano de fundo às imagens captadas por André Botelho e reunidas nesta exposição. O fotógrafo, finalista dos World Surf League XXL Big Wave Awards (“os óscares das ondas grandes”), dedica-se a retratar e imortalizar “os melhores momentos no mar” em especial nos eventos de surf, reconhecidos internacionalmente e que trouxeram outro brilho à cidade das mulheres das sete saias.

Horários: segunda a sexta, das 9h30 às 13h e das 14h às 18h; sábado, das 15h às 18h.

Grátis

Sabores do rio

Caminha, Melgaço, Monção, Paredes de Coura, Valença e Vila Nova de Cerveira

De 15 de Janeiro a 15 de Abril

É oficial: está aberta a época da lampreia. Os apreciadores não costumam faltar à oportunidade de degustar o particular sabor destes ciclóstomos, conhecidos por despertar paixões e ódios em doses iguais. Para os primeiros, aí está mais uma edição da Lampreia do Rio Minho - Um Prato de Excelência, promovida pela Adriminho - Associação de Desenvolvimento Rural Integrado do Vale do Minho, que se estende por seis municípios. A iniciativa pretende pôr no mapa a gastronomia tradicional da região e, mais concretamente, os pratos confeccionados com lampreia. A acompanhar, há actividades de valorização do património natural e cultural associado.

Tempo de pinhão

Carregal do Sal

De 19 a 21 de Janeiro

É um dos frutos secos de eleição na quadra natalícia mas o seu valor não se esgota nas festas. Acompanha pratos de carne e peixe, serve de aperitivo, dá notas a licores e é ingrediente-chave em doces e bolos. Prazeres da mesa à parte, os pinhões ocupam ainda um lugar especial nas memórias de infância de muitos: que atire a primeira pinha quem nunca os apanhou do chão e os descascou com a ajuda de uma pedra ou um martelo. É para os celebrar que, pelo quarto ano, se realiza a Feira da Pinha e do Pinhão - Saberes e Sabores de Terras de Carregal do Sal. À cultura do pinheiro manso juntam-se vinhos, gastronomia, petiscos, animação e artesanato local.

Horários: sexta, das 16h às 24h; sábado e domingo, das 10h às 24h.

Entrada livre

