O jornal The New York Times recebeu cerca de 13 mil candidaturas e escolheu Jada Yuan. Ela será a enviada especial daquele órgão de comunicação social a 52 lugares "para inspirar viajantes" durante 2018.

A lista renova-se. E com ela uma novidade. "Desta vez, vamos realmente enviar um viajante a cada um dos lugares", explica o TNYT, aproveitando para mostrar o vídeo/candidatura que valeu a Jada o lugar (filmado pouco antes de uma entrevista com Natalie Portman).

Jada, que completa 40 anos em 2018, passou a última década na revista New York, escrevendo sobre celebridades, festivais de cinema e convenções presidenciais. Cresceu no Norte do Novo México, possui um diploma em História da Universidade de Yale e actualmente — "não por muito tempo" — mora em Brooklyn.

"Depois vou a todos os continentes, excepto a Antárctica", escreveu no Facebook. "Vai ser uma aventura louca com toneladas de altos e baixos e de alguns pequenos desastres ao longo do caminho."

O seu primeiro destino será New Orleans. Será possível acompanhar as viagens de Jada através do Instagram e do Twitter.

Foto

