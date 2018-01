Numa reunião na Sala Oval da Casa Branca com alguns congressistas, foi proposto a Donald Trump um acordo para a imigração que protegesse pessoas originárias do Haiti e de vários países africanos. O Presidente norte-americano terá então questionado por que é que os Estados Unidos deveriam receber pessoas de “países merdosos” [“shithole countries”, no original] e se não seria preferivel abrir as portas a cidadãos de países como a Noruega.

A informação foi avançada por diversos órgãos de comunicação social norte-americanos, que citam fontes com conhecimento directo desta conversa. De acordo com essas informações, os congressistas presentes na reunião, alguns deles democratas, ficaram chocados com os comentários do Presidente.

A discussão centrava-se na necessidade de um acordo bipartidário para conceder estatuto legal a imigrantes que entraram ilegalmente, ainda crianças, nos EUA. Mas, quando Trump ouviu a sugestão de incluir haitianos, perguntou: “Porque é que queremos aqui pessoas do Haiti?”, cita o New York Times. Depois, terá questionado, segundo o Washington Post: “Porque é que temos todas estas pessoas de países merdosos a virem para cá?”, referindo-se não só ao Haiti mas também a países africanos, acrescentando que os EUA deveriam receber cidadãos de países como a Noruega.

Numa resposta escrita enviada ao New York Times, Raj Shah, porta-voz adjunto da Casa Branca, não confirmou nem desmentiu este relato: “Certos políticos de Washington escolhem lutar por países estrangeiros, mas o Presidente Trump vai sempre lutar pelo povo americano”. “Tal como outros países que têm uma política de imigração baseada no mérito, o Presidente Trump está a lutar por soluções permanentes para tornar o nosso país mais forte ao receber quem pode contribuir para a nossa sociedade, fazer crescer a nossa economia e assimilar-se na nossa grande nação”, acrescentou.

