O período de conversações entre a União Democrata-Cristã (CDU), da chanceler Angela Merkel, a União Social-Cristã (o partido-gémeo da CDU na Baviera), e o Partido Social-Democrata (SPD) termina nesta quinta-feira e o veredicto sobre uma possível nova “grande coligação” está mais próximo. Mas Merkel diz que ainda existem “grandes obstáculos” para concluir as negociações, cita a Reuters.

"É claro que também temos consciência que devemos criar uma boa plataforma política para o nosso país. Por isso, vai ser um dia exigente”, avaliou Merkel.

Do lado de Martin Schulz, antigo presidente do Parlamento Europeu, uma das condições para o sucesso das negociações será a prioridade atribuída à Europa, um tema chave para este social-democrata. “Neste último dia de conversações exploratórias vamos deixar claro, acima de tudo, que este tem de ser um novo começo para a União Europeia”, sublinhou Schulz. “Se formarmos Governo será sob a condição de construir uma Europa mais forte”, insistiu o líder do SPD. “Precisamos de mais Europa, não de menos”, notou Schulz em declarações aos jornalistas que o aguardava.

“Avançámos muito, mas ainda temos muitas barreiras no caminho”, afirmou Merkel à entrada do encontro, conta o jornal espanhol ABC. “A CDU vai participar [nas conversações com o SPD] com um espírito construtivo, mas também queremos adoptar o que é a nossa visão de política para o nosso país, pelo que será um longo dia”, acrescentou.

As conversas entre os dois partidos acontecem sob a pressão dos alemães e do próprio Presidente Frank-Walter Steinmeier, que desde o início apelou ao consenso e à formação de um Governo estável, que evite uma nova ida às urnas. Ainda assim, existe a possibilidade de o prazo de conversações ser estendido, caso não exista um acordo fechado esta quinta-feira.

O acordo para uma coligação ou apoio parlamentar a um governo minoritário de Merkel (da CDU/CSU ou CDU/CSU e Verdes) está ainda sujeita à aprovação dos seus membros, que acontecerá num congresso marcado para 21 de Janeiro.

