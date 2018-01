A partir desta quinta-feira, a Uber também passa a operar em Braga, depois de Lisboa, Porto e Algarve, através da uberX. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, em conferência de imprensa, por Rui Bento, director-geral da empresa para a região ibérica.

A expansão para a nova região inclui uma parceria com o Sporting Clube de Braga, isto a poucos dias do jogo com o Benfica, que se realiza no próximo sábado. Segundo Rui Bento, Braga era a cidade onde mais pessoas abriam a aplicação à procura do serviço de transporte de passageiros prestado através da plataforma, e permite também uma maior interligação com o Porto, onde a empresa já está presente.

Com a entrada em Braga, afirma o gestor, "mais de 50% dos portugueses têm acesso a um Uber a menos de cinco minutos".

O anúncio do alargamento das operações a Braga coincidiu com a entrada de um novo concorrente em Lisboa, a Taxify, que planeia crescer também para outras zonas do país, como Porto e Algarve. A empresa, criada na Estónia por Markus Villig (e que conta com a chinesa Didi como accionista), começa a actividade com uma rede de 600 motoristas, mas que não trabalham em regime de exclusividade, podendo escolher entre a Uber e a Taxify (que aplica margens inferiores).

Questionado sobre a chegada do novo concorrente, Rui Bento desvalorizou o eventual impacto negativo, afirmando que o mercado tem espaço para mais opções de escolha (Lisboa é a cidade europeia com maior uso de carro próprio, disse), e que os preços praticados estão "ligados ao valor criado" pela Uber, e que esse mesmo valor (como o centro de apoio especializado) manterá os motoristas ligados à empresa.

