O Real Madrid confirmou nesta quarta-feira a passagem aos quartos-de-final da Taça do Rei de Espanha de futebol, apesar do empate caseiro com o Numancia (2-2), valendo o triunfo por 3-0 alcançado na primeira mão.

No Estádio Santiago Bernabéu, com Cristiano Ronaldo e os habituais titulares a serem poupados, Lucas Vásquez foi uma das figuras da partida, ao assinar os dois golos dos "merengues", aos 10 e 59 minutos, assim como Guillermo, que bisou aos 45 e 82 para o Numancia, formação do segundo escalão.

Num duelo entre equipas da Liga, o Leganés apurou-se para a próxima ronda graças à regra dos golos marcado fora, ao eliminar o Villarreal, que até venceu o jogo da segunda mão, em casa, por 2-1. No primeiro duelo, o Leganés tinha vencido por 1-0.

O Alavés também confirmou a qualificação, ao deixar pelo caminho o Formentera, das divisões inferiores, com novo triunfo, desta vez por 2-0. Na primeira mão, já tinha vencido por 3-1.

Os oitavos de final da Taça do Rei de Espanha terminam na quinta-feira com os duelos FC Barcelona-Celta Vigo, Espanyol-Levante e Cadiz-Sevilha. Valência e Atlético Madrid já estão apurados.

