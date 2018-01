A temporada do Ensemble Darcos, de Torres Vedras, apresentada esta quinta-feira, em Lisboa, inclui a estreia de peças de vários compositores portugueses, uma ópera e, pela primeira vez, masterclasses com músicos como Elisabete Matos.

PUB

A soprano Elisabete Matos protagoniza, aliás, o concerto inaugural, no próximo dia 19, em Torres Vedras, no qual estreia Canções Helénicas de Sophia, compostas por Nuno Côrte-Real, a partir de poemas de Sophia de Melo Breyner Andresen, propositadamente para a voz da cantora lírica portuguesa.

O programa do concerto, pela Orquestra Sinfónica de Castela e Leão, dirigida por Nuno Côrte-Real, inclui a abertura A Consagração da Casa, de Beethoven, Wesendonck Lieder, de Richard Wagner, e Les Nuits d'Étè, de Berlioz.

PUB

Um programa que Côrte-Real, director artístico e fundador do Ensemble Darcos, qualificou como um tour de force e "memorável" para a soprano, cuja "cor de voz", capacidades vocais e carreira, elogiou.

Elisabete Matos, que vive em Madrid, afirmou que, apesar de ser muito conhecida pelos seus papéis operáticos, do que gosta de facto é de música de câmara e de se apresentar em recitais.

Para as Canções Helénicas de Sophia, Côrte-Real musicou os poemas O Búzio de Cós, A Hera, Beira-Mar e Orpheu, de Sophia de Mello Breyner Andresen.

O programa deste concerto também é levado ao grande auditório do Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa, no dia 20.

Esta é a 11.ª temporada do Ensemble Darcos e, pela primeira vez, o agrupamento vai apresentar-se em seis municípios. Além de Torres Vedras e Lisboa, também tocará em Alenquer, Leiria, Porto e Alter do Chão.

O ensemble, além da parceria com o CCB, estabeleceu este ano acordos com o Teatro da Trindade/Inatel e com a Fundação Culturgest.

Da programação deste ano, Côrte-Real destacou o concerto Mosaico, com o Ensemble Darcos, dirigido por Côrte-Real, que também declamará, sendo solista a soprano Inês Simões, no dia 27 de Maio, na Culturgest, em Lisboa.

Neste concerto são estreadas três obras de compositores portugueses, nomeadamente de Nuno Cachão, João Madureira e de Tomás Borralho.

O programa inclui ainda Destinos, de Fernando Lapa, sobre poemas de José Manuel Mendes, e Noite Antiquíssima, de Côrte-Real.

Outro destaque é o concerto pela Orquestra Sinfónica Giuseppe Verdi, de Milão, que se apresenta no dia 29 de Setembro, no Teatro-Cine de Torres Vedras e, no dia seguinte, no grande auditório do CCB.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Nuno Côrte-Real dirigirá o concerto que inclui peças de Grieg, Dvorák e da sua autoria.

A ópera Canção do Bandido, a partir de um conto tradicional português, de Côrte-Real, com libreto de Pedro Mexia, estreia-se em Novembro, no Teatro da Trindade, em Lisboa, com encenação de Ricardo Neves-Neves.

Quanto às masterclasses, além da de Elisabete Matos, nos dias 5 e 8 de Fevereiro, na Escola Superior de Música de Lisboa (ESML), estão previstas sessões com o violoncelista Mats Lidstrom, nos dias 26 e 27 de Fevereiro, na ESML, e em Março, na Escola Superior de Música e Artes do Espectáculo, no Porto, e com o violinista Massimo Spadano, em Outubro, na ESML.

PUB