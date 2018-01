O guitarrista inglês Eddie Clarke, membro original do grupo rock Motörhead, do qual fez parte entre 1975 e 1982, morreu esta quarta-feira, aos 67 anos. A comunicação da sua morte foi feita na página oficial do grupo no Facebook. “Estamos devastados por transmitir a notícia que recebemos. Edward Allan Clarke — ou Fast Eddie Clarke, como todos nós o conhecemos e amamos — faleceu pacificamente ontem", pode ler-se.

PUB

O músico estava internado num hospital devido a uma pneumonia. Phil Campbell, um outro ex-guitarrista do grupo Motörhead, lamentou a perda do amigo. “Que choque! Ele será sempre lembrado pelos seus icónicos riffs. Descanse em paz”.

Eddie Clarke nasceu em Twickenham, Londres, em Outubro de 1950, tendo começado a tocar guitarra aos 15 anos. Era o último membro da formação original do grupo ainda vivo. Recorde-se que o baterista Phil Taylor já havia morrido, em 2015, exactamente no mesmo ano em que também morreu o membro principal da banda, o carismático cantor e baixista Lemmy Kilmister, vitimado por um cancro.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Nessa altura, Eddie Clarke, dizia-se “devastado”, afirmando que Lemmy era como um irmão. “O mundo parece um lugar verdadeiramente vazio neste momento”, escreveu então. Ao longo dos anos, os Motörhead, uma das formações mais conhecidas do heavy-metal, desde os anos 1970, actuaram por diversas vezes em Portugal, a última das quais, em 2010, no Rock In Rio em Lisboa.

O grupo lançou 22 álbuns de estúdio, tendo-se estreado com um registo homónimo em 1977, mas acabaram por ficar conhecidos graças a álbuns como Overkill e Bomber, ambos de 1979, ou Ace of Spades (1980), de onde foi retirado o single do mesmo nome, naquela que é provavelmente a sua canção mais conhecida. O palco era o seu habitat natural, não surpreendendo que o álbum ao vivo No Sleep ‘Til Hammersmith (1981), tenha trepado pelos tops de vendas da Europa, chegando ao primeiro lugar em Inglaterra.

PUB