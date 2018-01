A Ordem dos Médicos (OM) considera uma “vergonha nacional” a não- abertura dos concursos para a contratação de cerca de 700 médicos hospitalares e de saúde pública que acabaram a especialidade em Abril e Outubro de 2017. Todos os anos têm sido abertos concursos para a contratação dos jovens especialistas, mas em 2017 isso não aconteceu, por não haver luz verde do Ministério das Finanças.

Ao PÚBLICO, o gabinete do ministro das Finanças adiantou que nesta quarta-feira à tarde será apresentada uma solução para este problema no Parlamento.

Esta semana, com a procura acrescida e a sobrelotação dos serviços de urgência, os sindicatos que representam os médicos voltaram a insistir nesta questão e, nesta quarta-feira, a OM divulgou um comunicado com duras críticas sobre esta matéria.

“Relembramos que dentro de dois meses irão concluir a especialidade mais umas centenas de jovens médicos, sem que os últimos dois concursos tenham sido abertos. Esta situação de anormalidade é da exclusiva responsabilidade dos ministros da Saúde e das Finanças”, sublinha a OM.

Lamentando esta situação “inédita”, o bastonário Miguel Guimarães avisa que, enquanto as Finanças vão “empatando”, alguns destes jovens “vão tomando outro rumo”, optando por “ir trabalhar para o sector privado ou pela emigração”. Segundo o bastonário, os concursos deveriam ter sido abertos um mês após a conclusão da especialidade, e, portanto, o de Abril já estará atrasado oito meses. Isto acontece “de novo por causa do Ministério das Finanças”, acusa Miguel Guimarães, que esta semana já tinha responsabilizado as Finanças pelo “atraso na abertura dos planos de contingência” para resposta à epidemia de gripe e frio.

Já na segunda-feira o Sindicato Independente dos Médicos (SIM) tinha feito um apelo ao ministro da Saúde para que proceda à “imediata abertura dos concursos” para os médicos recém-especialistas que concluíram o internato médico em 2017.

Num ofício enviado ao ministro Adalberto Campos Fernandes, o SIM lembrava que o primeiro concurso deveria ter sido aberto em Maio ou Junho desse ano. “É incompreensível que numa altura de caos nos serviços de urgência estes médicos especialistas não estejam já colocados nos hospitais em que fazem mais falta, suprindo a carência de médicos que se verifica em inúmeros hospitais”, defendia o secretário-geral do SIM, Jorge Roque da Cunha.

