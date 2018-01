O Centro Económico e Cultural de Taipei e uma fundação com sede nos Estados Unidos, a Care to Help Foundation, recolheram 11 mil euros de donativos a serem entregas às famílias afectadas pelos incêndios que assolaram o território português em 2017.

O montante foi entregue pelo presidente do Centro Económico e Cultural de Taipei, Raymond Wang, aos presidentes das câmaras de Tondela e Vouzela durante uma visita de Wang àquelas cidades nesta terça-feira, e destina-se às famílias que foram afectadas pelos fogos do ano passado, informou a organização em comunicado.

Além disso, Wang revelou que a Fundação Budista Tzu Chi de Taiwan vai regressar em breve a Portugal para fazer chegar mais ajudas financeiras, desta vez aos agricultores afectados pelos incêndios e que ainda não receberam quaisquer apoios. Esta fundação tinha já estado em território português durante uma visita onde os seus voluntários visitaram vários agricultores portugueses.

