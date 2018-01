O Centro Hospitalar da Cova da Beira (CHCB), Covilhã, anunciou nesta quarta-feira que accionou um plano de contingência com reforço do número de camas, apesar de na primeira semana do ano ter registado menos casos de gripe do que em 2017.

"Neste momento, o Plano de Contingência do CHCB encontra-se na fase 1, que contempla o aumento do número de camas para internamentos de doentes com gripe nas enfermarias destinadas a esta tipologia de doentes, sem necessidade de, até ao momento, interferir com a actividade cirúrgica", é referido na nota de imprensa enviada à agência Lusa.

A informação desta unidade hospitalar do distrito de Castelo Branco adianta que "para já são 26 as camas de contingência", número que aumentará em caso de necessidade.

Referindo que o plano visa minimizar "o impacto da epidemia de gripe sazonal", o CHCB também adianta que na primeira semana do mês não registou um aumento significativo da afluência de doentes com sintomatologia de gripe e que o número de casos confirmados está abaixo do registado no mesmo período de 2017.

"Podemos avançar que o número de doentes infectados com o vírus da gripe no CHCB (segundo confirmação laboratorial) entre os dias 1 e 8 de Janeiro de 2018 é de 20 doentes, dos quais apenas 13 precisaram ficar internados, sendo que nesse mesmo período está registada uma afluência de 1703 ocorrências à urgência do CHCB, pelos mais diferentes motivos", é referido.

De acordo com a informação, em período homólogo do ano passado, o número de doentes infectados com o vírus da gripe no CHCB (segundo confirmação laboratorial), foi de 43 doentes.

Por outro lado, o CHCB relembra ainda a população que para evitar deslocações desnecessárias às urgências hospitalares foi alargado o horário de funcionamento do Centro de Saúde da Covilhã, que está a assegurar o atendimento aos utentes todos os dias, no horário compreendido entre as 9h e as 19h, incluindo sábados e domingos.

No Fundão, a assistência é garantida através da consulta aberta, todos os dias entre as 8h e as 20h, incluindo sábados e domingos, e em Belmonte, todos os dias da semana entre as 8h e as 20h e ao fim de semana entre as 8h e as 13h.

