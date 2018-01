Marcelo Rebelo de Sousa disse nesta quarta-feira à SIC que não falará sobre a recondução ou não de Joana Marques Vidal à frente da Procuradoria-Geral da República até ter de exercer o seu poder constitucional.

“Até ao momento em que tiver de exercer o meu poder constitucional, o tema não existe. O PR não se debruçará sobre o assunto um minuto, nem sobre ele dirá o que quer que seja”, disse Marcelo Rebelo de Sousa à SIC.

Esta declaração do Presidente surge no dia em que o jornal Expresso escreve que as declarações da ministra da Justiça e do primeiro-ministro causaram mal-estar em Belém e que Marcelo aguarda explicações do primeiro-ministro. Uma fonte próxima de Marcelo, não identificada, disse ao Expresso que este caso "é uma afronta ao Presidente".

A polémica surgiu na terça-feira de manhã, quando a ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, abriu a porta à saída de Joana Marques Vidal, ao dizer à TSF que "a Constituição prevê um mandato longo e único".

Joana Marques Vidal tomou posse como procuradora-geral da República em 2012 e o seu mandato termina em Outubro deste ano.

O artigo 220 da Constituição da República diz que "o mandato do Procurador-Geral da República tem a duração de seis anos, sem prejuízo do disposto na alínea m) do artigo 133.º”. Essa alínea diz que "cabe ao Presidente da República nomear e exonerar, sob proposta do Governo, o presidente do Tribunal de Contas e o Procurador-Geral da República."

Durante o debate quinzenal de terça-feira, o primeiro-ministro, António Costa, acabou por adiar qualquer tomada de posição do Governo sobre a renovação do mandato da actual procuradora, ao afirmar, em plenário, que “o calendário impõe que essa decisão tem de ser tomada em Outubro". “Nada direi em público antes de falar com o Presidente da República”, acrescentou.

O primeiro-ministro, por outro lado, não desautorizou a ministra da Justiça e até concordou com ela a título pessoal. “A senhora ministra respondeu com a sua interpretação jurídica e pessoal. Eu, à primeira vista, tenderei a concordar com essa interpretação”, afirmou Costa.

No entanto, vários constitucionalistas, incluindo os que estiveram ligados à revisão de 1997, defendem que a Constituição permite a renovação do mandato da procuradora-geral da República.

Por outro lado, numa visita oficial que fez a Cuba em Março de 2016, Joana Marques Vidal disse de forma taxativa que o mandato inerente ao cargo que ocupava era de seis anos e não mais do que isso.

