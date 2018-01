Apesar de ter dado o aval a Londres para iniciar a segunda ronda de negociações sobre o “Brexit” em Dezembro, Bruxelas tem avisado várias empresas britânicas para a possibilidade de o divórcio entre o Reino Unido e a União Europeia se fazer sem qualquer tipo de acordo. A informação foi obtida pelo Financial Times (FT), que teve acesso aos memorandos enviados às organizações.

PUB

De acordo com o FT, os memorandos “estejam preparados” [“be prepared”, no original] foram enviados por Bruxelas a empresas e reguladores que depende de licenças britânicas de pelo menos 15 indústrias, entre as quais a farmacêutica, a marítima, a de produção de água mineral ou as companhias aéreas. Os avisos terão sido enviados nos meses de Novembro e Dezembro.

Concretamente, estas mensagens apelam às empresas para que se preparem para que o Reino Unido se torne “um terceiro país” a partir de 29 de Março de 2019 – data-limite para a conclusão das negociações sobre o “Brexit” – sem direito a operar no mercado comum. Além disso, alerta-se que várias organizações terão de criar entidades europeias para continuar a funcionar, isto porque as respectivas licenças deixarão de ter efeito a partir do momento em que um divórcio sem acordo seja consumado.

PUB

O FT teve ainda acesso a uma carta enviada por David Davis à primeira-ministra, Theresa May, onde o ministro do “Brexit” se mostra irritado com a atitude de Bruxelas. Davis acusa mesmo a União Europeia de colocar em risco vários contratos em curso e de forçar as empresas a saírem para o continente europeu.

Lei do "Brexit" violou convenção internacional sobre o ambiente?

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O Governo britânico pode ter desrespeitado uma lei internacional sobre o ambiente com a aprovação da legislação sobre o “Brexit” sem consultar os cidadãos. Segundo o Guardian, um comité da ONU está a analisar uma queixa apresentada pela organização Amigos da Terra, que argumenta que Londres violou a convenção de Aarhus, adoptada em 1998 pela Convenção da Comissão Económica para a Europa das Nações Unidas.

A maioria das leis ambientais do Reino Unido deriva ou está ligada à legislação da União Europeia. Segundo a organização que apresentou a queixa, a lei do “Brexit” dá poderes ao Governo de Londres de eliminar ou alterar toda a legislação ambiental que tenha origem em Bruxelas. Ora, a convenção de Aarhus prevê que a consulta pública relativamente a qualquer nova lei ambiental que possa afectar significativamente as políticas sobre o ambiente.

De acordo com o jornal britânico, Londres tem agora até 5 de Junho para apresentar uma resposta por escrito à queixa para que o comité da ONU decida se a convenção foi ou não violada.

PUB