A NASA divulgou novas imagens de Júpiter captadas pela sonda Juno, que está na órbita do maior planeta do sistema solar desde o Verão de 2016. Os investigadores da agência espacial norte-americana divulgaram online as fotografias – que são captadas por Juno a cada 53 dias – no mês passado, desafiando os internautas a trabalhá-las. O resultado são impressionantes imagens do céu de Júpiter tingido maioritariamente de azul.