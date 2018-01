Dois fotógrafos profissionais e apaixonados contadores de histórias (Joel Santos e Magali Tarouca) lançaram "Foto Portugal", um livro XL de fotografia que não só revela "recantos mágicos" do nosso país como serve de guia a quem quiser explorar e fotografar os mesmos locais (através de coordenadas GPS e de um índice de ícones que ajudam a escolher o melhor equipamento e a melhor hora de luz). "Viajar Portugal — seja pelo mar, terra ou ar — é, assim, uma travessia no tempo e no espaço, tomando contacto com o passado enquanto se caminha rumo ao futuro, numa convivência rara entre tradição e modernidade. É, também, descobrir que os azulejos contam histórias, que as paisagens podem incluir vulcões ou planícies multicoloridas, que existem refúgios com cascatas idílicas e lugares com pessoas hospitaleiras, que as pedras dos castelos contêm narrativas heróicas e que os faróis continuam a guiar marinheiros", lê-se na introdução do livro que junta os caretos de Lazarim, os campos agrícolas alentejanos, o Inverno em São Pedro, Manteigas, e as Festas do Senhor Santo Cristo em São José, Ponta Delgada.