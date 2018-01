O barril de petróleo Brent, para entrega em Março, fechou esta quarta-feira no mercado de futuros de Londres a 69,20 dólares, mais 0,55% do que no fim da sessão anterior e um máximo desde finais de 2014.

O petróleo do Mar do Norte, de referência na Europa, terminou a sessão no International Exchange Futures com um acréscimo de 0,38 dólares face à última negociação, quando fechou a 68,82 dólares, e bate o segundo recorde consecutivo desde 2014.

Uma queda das reservas norte-americanas maior do que a esperada pelos analistas impulsionou pelo terceiro dia consecutivo o preço do Brent.

As reservas de petróleo dos Estados Unidos registaram uma diminuição de 4,9 milhões de barris na semana passada, para 419,5 milhões de barris. A redução foi maior do que os 3,5 milhões de barris antecipados pelos analistas previamente. As importações diárias desceram 308.000 barris.

