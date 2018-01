Uma procura quase seis vezes superior à oferta permitiu que a colocação de uma série de dívida pública a dez anos pelo Tesouro português fosse conseguida com uma taxa de juro mais baixa do que o inicialmente previsto, com um valor ligeiramente acima dos 2%.

De acordo com a informação revelada pela agência Reuters, a emissão sindicada de dívida pública num valor situado entre 3000 e 4000 milhões de euros que o Estado português decidiu realizar esta quarta-feira gerou até meio desta manhã uma procura de 17,2 mil milhões de euros.

Com este volume de procura por parte dos investidores, a taxa de juro definida para a operação baixou, diz a Reuters, para 114 pontos base acima da taxa mid swap do euro, quando a referência inicial dada pelo Tesouro português era de 120 pontos base.

Este spread de 114 pontos em relação à taxa de referência significa que a taxa de juro suportada pelo Estado nesta operação é de 2,05%. Uma taxa tão próxima de 2% espelha as actuais condições favoráveis de que Portugal beneficia neste momento nos mercados de dívida pública internacionais, principalmente desde que as agências de rating internacionais deixaram de atribuír uma classificação de “lixo” aos títulos portugueses.

Na última emissão sindicada de dívida realizada por Portugal, em Janeiro do ano passado, o Tesouro também colocou 3000 milhões de euros, mas a uma taxa mais de dois pontos percentuais superior, de 4,227%. Já em Novembro, na emissão de dívida (não sindicada) de 1250 milhões de euros realizada, a taxa de juro registada ficou ligeiramente abaixo da de hoje, nos 1,939%.

Numa análise realizada à emissão, o diretor da Gestão de Ativos do Banco Carregosa, Filipe Silva classificou a operação como “muito boa para o Estado português, com uma procura muito forte, com uma taxa baixa para um prazo longo”.

As emissões de dívida sindicadas são as realizadas com o apoio de um grupo de bancos, que procura os investidores interessados e dá mais garantia de existência de procura. São emissões com uma maior dimensão do que as habituais e em que os Tesouros lançam novas séries de títulos de dívida.

Geralmente, Portugal faz uma emissão deste tipo por ano. Na emissão desta quarta-feira, o sindicato bancário foi formado pelo Barclays, Citi, Credit Agricole, Goldman Sachs, JP Morgan e Novo Banco.

Este foi um dia animado no mercado obrigacionista europeu, já que também a Itália decidiu realizar uma emissão sindicada de dívida, neste caso a 20 anos.

