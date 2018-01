Meghan Markle, que no dia 19 de Maio vai entrar na família real britânica, por meio do casamento com Harry, o quinto na linha de sucessão ao trono, apagou as suas contas nas redes sociais – Twitter, Facebook e Instagram.

Markle desactivou as três contas na terça-feira à tarde, depois de ter participado, ao lado de Harry, no primeiro compromisso oficial do ano – uma visita à estação de rádio Reprezent FM, em Londres, como confirmado por fonte do Palácio de Kensington aos meios de comunicação social. "Markle sente-se agradecida a todos os que seguiram as suas contas de redes sociais ao longo dos anos", diz, citada pelo HuffPost.

A justificação? De acordo com a mesma fonte, a actriz deixou as redes socias porque "não as usava há algum tempo". Recorde-se ainda que em Abril passado, Markle fechou o seu blogue de lifestyle, The Tig, alguns meses depois de começar a namorar com Harry. "Depois de quase três lindos anos nesta aventura convosco, está na altura de dizer 'adeus'", escreveu então. Markle abdicou também da carreira de actriz, explicando em Novembro à BBC – na entrevista do anúncio do noivado – que não considera "estar a abdicar de algo", mas que se trata de uma "mudança".

A decisão de largar as redes socias sob o controlo da própria segue o protocolo de outras figuras da família real britânica, aponta o Independent. Faz sentido a mudança, agora que Markle está prestes a mudar de status. De acordo com o jornal britânico, os membros sénior da monarquia têm contas oficiais de Twitter e Instagram geridas por equipas de redes sociais das suas respectivas casas – à excepção do duque de Iorque, André, que por vezes escreve pessoalmente tweets e os assina "AY".

Tal como acontece com os príncipes William e Harry, bem como com Kate Middleton, será provável que as redes sociais do Palácio de Kensington passem a partilhar com alguma frequência actualizações sobre Markle. Aliás, como já começou a fazer.

