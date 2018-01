Harvey Weinstein foi agredido com duas ligeiras bofetadas e insultado quando saía de um restaurante num resort em Scottsdale, no estado norte-americano do Arizona.

A notícia foi avançada pelo site TMZ, que publicou um vídeo do incidente. De acordo com o mesmo órgão, tudo aconteceu no restaurante do Sanctuary Camelback Mountain, quando Weinstein estava sentado a jantar e foi abordado por um homem que pretendia tirar uma selfie com o produtor de Hollywood. Este homem, chamado Steve, disse ao TMZ que Weinstein o mandou embora de forma agressiva. No entanto, a gerente do estabelecimento contraria esta versão e diz que o produtor foi simpático e recusou educadamente tirar uma fotografia com o suposto fã.

Momentos depois, quando se levantou para deixar o restaurante, Weinstein foi abordado pelo mesmo homem. Foi então alvo de insultos, pelo que fez "àquelas mulheres", e de duas ligeiras bofetadas. Steve admitiu ao TMZ que “tinha bebido uns copos” e que deu o telemóvel a um amigo para filmar o episódio.

Um representante de Weinstein confirmou também o incidente ao Hollywood Reporter, afirmando que a polícia local tinha conhecimento do que se passou mas que não foi apresentada qualquer queixa.

Harvey Weinstein, um dos mais reputados produtores de Hollywood, caiu em desgraça depois de ter sido acusado de assédio sexual e violação por dezenas de mulheres, o que deu origem a um movimento que se alastrou não só a toda a indústria cinematográfica e televisiva mas também a outros sectores, como a política, de vários países do mundo.

