Durante a cerimónia dos Globos de Ouro, Kendall Jenner deu nas vistas com um vestido Giambattista Valli. No entanto, não foi só o vestido que chamou a atenção dos fãs, já que a supermodelo apresentava sinais de acne no rosto.

Um utilizador do Twitter escreveu: “OK, mas o facto de Kendall Jenner aparecer e mostrar assim a sua acne e, ao mesmo tempo, parecer uma estrela deslumbrante é o que todas as raparigas precisam de perceber.”

A supermodelo acabou por responder ao comentário do fã. “Nunca deixes que essa porcaria te páre.”

Depois de partilhar uma publicação do Twitter oficial do movimento Time’s Up, que apoia as vítimas de assédio e abuso sexual, a modelo escreveu ainda: “Os meus olhos foram abertos e o meu coração está cheio depois de ver todos os homens e mulheres que fizeram parte desta mudança vital.”

