O director do PÚBLICO comenta as declarações da ministra da Justiça antevendo a não renovação do mandato da actual Procuradora-Geral da República. Admitindo tratar-se de uma "escolha política", visto o texto da lei, seja do Estatuto ou da Constituição, não referir qualquer impedimento na renovação do mandato de PGR, David Dinis considera que devia haver uma explicação por parte da ministra sobre os motivos que levaram a esta decisão.