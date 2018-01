Pelo menos 13 pessoas morreram no Sul da Califórnia, EUA, onde uma forte tempestade provocou uma série de deslizamentos de terras e inundações, que atingiu casas e levou à fuga de milhares pessoas.

O número de vítimas foi aumentando ao longo do dia. No último balanço, as autoridades da Califórnia informaram que há registo de pelo menos 13 mortos, cita a Associated Press. A maioria as vítimas foi encontrada em Montecito, uma comunidade localizada a norte de Los Angeles. As autoridades informaram também que se registam até ao momento 25 feridos.

Uma das habitantes desta comunidade é a apresentadora Ellen DeGeneres, que partilhou no Twitter uma fotografia de uma zona de Montecito completamente inundada e pediu apoio.

Só no condado de Santa Barbara, a ameaça de deslizamentos de terra fez com que sete mil pessoas fossem retiradas e outras 23 mil saíssem de suas casas voluntariamente, receando a chegada de chuvas intensas.

A violência e a intensidade destes deslizamentos e inundações poderão ter sido provocadas pela falta de vegetação que normalmente protegia as habitações desta acumulação de água, devido aos enormes incêndios que assolaram esta região nos últimos meses.

