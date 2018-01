Um empate entre Belenenses e Boavista (1-1), no Estádio do Restelo, encerrou a primeira volta da Liga 2017-18. Os anfitriões estiveram em vantagem até aos 90', altura em que os "axadrezados" chegaram à igualdade, por intermédio de Mateus.

Uma hesitação de Carraça custou um golo ao Boavista, logo aos 15'. Uma bola longa dirigida para as costas da defesa portuense acabou com descoordenação entre o lateral e o guarda-redes Vagner, que saiu da baliza. Aproveitou Benny para inaugurar o marcador.

O Boavista arriscou no segundo tempo, à procura do empate, que chegou aos 90'. Na sequência de um canto, Rui Pedro rematou de primeira ao poste da baliza lisboeta e, na recarga, Mateus marcou. O lance foi contestado pela formação do Belenenses, que pediu fora-de-jogo do angolano na jogada.

Com este resultado, mantém-se a distância de dois pontos entre as duas equipas a meio da tabela, com vantagem para os portuenses.

