Começa a desenhar-se a delegação portuguesa ao 68.º Festival de Berlim, que terá lugar de 15 a 25 de Fevereiro próximo, com a presença de três curtas de realizadores portugueses entre as 22 seleccionadas para a competição Berlinale Shorts. Os “repetentes” João Salaviza e João Viana e o estreante David Pinheiro Vicente terão estreia mundial no certame berlinense que deu em 2016 e 2017 o Urso de Ouro a curtas nacionais, e que terá este ano Diogo Costa Amarante (vencedor em 2017 por Cidade Pequena) no júri.

João Salaviza, cujo Rafa venceu o Urso de Ouro das curtas em 2012, apresentará a concurso a curta Russa, realizada a meias com o brasileiro Ricardo Alves Jr. no âmbito de uma residência artística da Câmara Municipal do Porto, e filmada no Bairro do Aleixo. João Viana, que teve uma menção especial em Berlim em 2013 com a longa A Batalha de Tabatô, apresenta Madness, resultante do seu trabalho em Moçambique e da sua residência na Cinéfondation do festival de Cannes. Finalmente, David Pinheiro Vicente apresentará Onde o Verão Vai (Episódios da Juventude), curta produzida na Escola Superior de Teatro e Cinema, em tempo de estreia nos festivais de primeira categoria.

A Berlinale 2018 abrirá com o novo filme de Wes Anderson, a animação Ilha dos Cães, e apresentará a concurso as novas obras de Gus van Sant e Benoît Jacquot, entre outros.

