Depois de uma primeira experiência na ficção com a curta-metragem Provas, Exorcismos, apresentada na Quinzena dos Realizadores de Cannes, a documentarista Susana Nobre (Vida Activa) abalança-se à primeira longa ficcional com Tempo Comum, que terá estreia mundial no Festival de Roterdão, a decorrer de 24 de Janeiro a 4 de Fevereiro. Centrada em Marta, uma jovem que acabou de ser mãe e assiste à mudança que a chegada da filha gera entre amigos e familiares, esta primeira longa-metragem de ficção de Susana Nobre, produzida pelo colectivo Terratreme, é uma das candidatas ao prémio Bright Future destinado a primeiras obras, e é igualmente a primeira estreia portuguesa no mapa de festivais de 2018.

PUB

Roterdão, que completa esta ano a sua 47.ª edição e teve 315 mil espectadores em 2017, receberá ainda duas outras curtas portuguesas de peso: Sunstone, de Filipa César e Louis Henderson, parte do projecto multimedia Op Film: An Archaeology of Optics, e Miragem Meus Putos de Diogo Baldaia, vencedora do concurso nacional de curtas do IndieLisboa em 2017, em competição na secção Bright Future Shorts. Entre a restante programação encontram-se igualmente Fátima, de João Canijo (em estreia internacional), a curta de Leonor Noivo Tudo o que Imagino e o multi-premiado A Fábrica de Nada, de Pedro Pinho, a par de três co-produções portuguesas – Milla, de Valérie Massadian (Terratreme), O Capitão, de Robert Schwentke (Leopardo) e Zama, de Lucrecia Martel (O Som e a Fúria).

PUB