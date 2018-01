Se até esta quarta-feira não for encontrado um comprador, a Lockridge Medical Clinic vai ser destruída e, no seu lugar, será erguido um prédio de três andares. E por que é que isto é notícia? É que esta clínica em Whitefish, no Montana, Estados Unidos, está instalada num edifício desenhado por Frank Lloyd Wright (1867-1959), um dos arquitectos mais importantes do século XX.

PUB

Se vier abaixo, será o primeiro edifício integralmente desenhado por Lloyd Wright e em boas condições de conservação demolido em 40 anos, escreve a revista Artforum na sua edição online, garantindo que o proprietário que o comprou em 2016 por 1,6 milhões de dólares (1,3 milhões de euros), Mick Ruis, não fazia ideia da sua importância histórica e cultural. Ruis tenciona vendê-lo agora por 1,7 milhões (1,4 milhões de euros).

Com uma estrutura de betão pré-fabricado e tijolinho, marcado por uma grande lareira de sala e por uma parede envidraçada com quase 20 metros, o edifício de cinco mil metros quadrados foi desenhado em 1958, um ano antes da morte do arquitecto, e abriu em 1963. Foi projectado para o médico T. L. Lockridge, mas só funcionou como clínica durante um ano, tendo depois sido ocupado por um banco e por uma firma de advogados.

PUB

A possível demolição do imóvel é um “choque” para a directora executiva do organismo que se encarrega de preservar o património desenhado pelo histórico arquitecto americano, o Frank Lloyd Wright Building Conservancy, sedeado em Chicago. “Discussões frutuosas estavam ainda a decorrer para chegar a um solução para este caso, uma solução em que nós e os nossos parceiros locais estamos a trabalhar há mais de um ano”, disse à Artforum Barbara Gordon.

Embora não seja considerada uma “obra-prima”, a Lockridge Medical Clinic tem de ser mantida, sublinha esta directora, porque “qualquer trabalho de Wright acrescenta algo ao conhecimento da sua obra”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Ultrapassado o prazo desta quarta-feira – até ao momento não se apresentou qualquer interessado na compra da antiga clínica –, Mick Ruis, o dono, analisará todas as opções disponíveis e tomará uma decisão, disse o seu advogado, Rick Purdy, ao jornal Chicago Tribune, sem admitir qualquer plano para demolição do imóvel.

A clínica de Whitefish é um dos três projectos que o arquitecto desenhou no Montana. Integra o Registo Nacional de Locais Históricos mas isso não impede que seja deitada abaixo, já que a sua eventual demolição não será custeada por fundos estaduais ou federais, explica o jornalista Blair Kamin no Chicago Tribune.

Entre os projectos mais importantes de Frank Lloyd Wright estão a Robie House (1909), em Chicago; o Unity Temple de Oak Park (1908), Illinois, restaurado há uns anos; o Museu Guggenheim de Nova Iorque (1937), que em 2017 lhe dedicou uma grande exposição para festejar os 150 anos do seu nascimento; e a célebre Casa da Cascata (1936), na Pensilvânia.

PUB