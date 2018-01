A Forma da Água, de Guillermo del Toro, lidera a lista de nomeações para a 71.ª edição dos prémios da Academia Britânica de Cinema e Televisão, os BAFTA. O filme conta com 12 nomeações, entre as quais para os prémios de Melhor Filme, Melhor Realizador e Melhor Argumento Original. Seguem-se os filmes Três Cartazes à Beira da Estrada e A Hora Mais Negra, com nove nomeações cada. A obra de Guilherme del Toro parte como uma das favoritas, à semelhança do que aconteceu com os Globos de Ouro, onde conquistou 11 nomeações.

Para melhor actor estão nomeados Daniel Day-Lewis, Gary Oldman, Daniel Kaluuya, Jamie Bell e Timothee Chalamet. Do lado das candidatas a melhor actriz estão Annette Bening, Frances McDormand, Margot Robbie, Sally Hawkins e Saoirse Ronan.

Um dos destaques entre as escolhas vai para o actor Christopher Plummer, que conquistou uma nomeação para Melhor Actor Secundário depois de ter entrado no filme a cerca de um mês da data de estreia. Plummer foi o actor escolhido para substituir Kevin Spacey depois de serem públicos os abusos sexuais protagonizados pelo actor de House of Cards, primeiro pelo actor Anthony Rapp de, aos 14 anos, e depois de assédio e má conduta, por vários profissionais do teatro, cinema e televisão que com ele trabalharam ao longo dos anos.

Plummer interpreta o papel de Jean Paul Getty, fundador da petrolífera Getty Oil Company, cujo neto foi raptado em 1973. O actor de 88 anos deixou um recado para a indústria de Hollywood ao realçar que, para dar vida ao magnata octogenário, não precisou de “usar próteses ridículas”, ao contrário de Spacey, de apenas 58, para quem a interpretação de Jean Paul Getty do petróleo exigiu um esforço de caracterização física, num trabalho de envelhecimento do actor.

A cerimónia de entrega de prémios decorrerá a 18 de Fevereiro, no Royal Albert Hall, em Londres. A lista completa de nomeações para todas categorias está disponível no site da Academia Britânica de Cinema e Televisão.

A apresentação será conduzida pela actriz britânica Joanna Lumley, vencedora de dois Prémios BAFTA na categoria de Melhor Actriz de Comédia em Televisão, pelo seu papel de Patsy Stone na série Absolutely Fabulous. A actriz será a primeira apresentadora desde que Mariella Frostrup co-apresentou a cerimónia com Stephen Fry em 2001.

Melhor Filme

Melhor Realizador

Denis Villeneuve, Blade Runner 2049

Guillermo del Toro, A Forma da Água

Luca Guadagnino, Chama-me Pelo Teu Nome

Christopher Nolan, Dunkirk

Martin McDonagh, Três Cartazes à Beira da Estrada



Melhor Actriz

Annette Bening, As Estrelas Não Morrem em Liverpool

Frances McDormand, Três Cartazes à Beira da Estrada

Margot Robbie, I, Tonya

Sally Hawkins, A Forma da Água

Saoirse Ronan, Lady Bird

Melhor Actor

Daniel Day-Lewis, Phantom Thread

Daniel Kaluuya, Foge

Gary Oldman, A Hora Mais Negra

Jamie Bell, As Estrelas Não Morrem em Liverpool

Timothée Chalamet, Chama-me Pelo Teu Nome

Melhor Actriz Secundária

Allison Janney, I, Tonya

Kristin Scott Thomas, A Hora Mais Negra

Laurie Metcalf, Lady Bird

Lesley Manville, Phantom Thread

Octavia Spencer, A Forma da Água

Melhor Actor Secundário

Melhor argumento original

Melhor argumento adaptado

Chama-me Pelo Teu Nome

The Death of Stalin

As Estrelas Não Morrem em Liverpool

Jogo da Alta Roda

Paddington 2

Melhor Filme de Animação

Melhor Música

Blade Runner 2049

A Hora Mais Negra

Dunkirk

Phantom Thread

?A Forma da Água

