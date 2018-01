Bella Thorne, que ficou conhecida pelo seu papel em Shake it up, da Disney, revelou esta segunda-feia, numa publicação do Instagram, que foi abusada sexualmente até aos 14 anos. Actualmente, com 20 anos, decidiu partilhar a sua história no âmbito do seu apoio ao movimento Time’s Up, que defende as vítimas de abuso e de assédio.

A actriz escreveu: "Vezes sem conta esperei que parasse e, finalmente, aconteceu. Mas alguns de nós não são tão sortudos para saírem vivos. Por favor, defendam todas as almas maltratadas".

"Eu nunca soube o que estava certo ou errado... Eu não sabia que a pessoa que se escondia no meu quarto, durante a noite, era uma pessoa má”, completou numa publicação no Twitter.

Não foi a primeira vez que a actriz falou deste tema, já no início de Dezembro revelou que algo tinha acontecido e afirmou: "Às vezes, o mundo é um local doentio."

