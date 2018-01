No que diz respeito ao consumo de vídeo pelos norte-americanos, 2017 foi o ano do empate entre os serviços de streaming e a tradicional TV por cabo. O aumento na utilização do Netflix (73%) cruzou-se com o decréscimo na subscrição da televisão paga (73%), diz um estudo da consultora PwC.

Entre 2015 e 2017, o número de subscritores de televisão paga desceu seis pontos percentuais. Já o consumo do serviço de streaming aumentou consistentemente em todas as faixas etárias. Os jovens adultos, entre 25 e 34 anos, são os que mais usam o serviço (90%). E mais de metade das pessoas entre os 50 e os 59 anos também o subscreve.

Apesar do aumento na utilização do serviço, há alguns sinais de "inquietação", referem os autores do relatório. "Os entrevistados indicam ter quatro serviços, em média, incluindo a televisão paga e os serviços digitais, mas só assistem regularmente a dois desses serviços". O facto de terem de procurar conteúdo provoca ainda maior sensação de "fardo" para os consumidores.

Os fãs de desporto são "preciosos" para a televisão paga. Cerca de 81% destes consumidores subscrevem a televisão paga. Contudo, estes utilizadores querem mais formas de assistir e interagir com os conteúdos, adianta o estudo.

Apesar de o mercado estar a evoluir e em constante mudança, a PwC dá alguns conselhos aos responsáveis por estas soluções. Por exemplo, "manter as coisas simples para o utilizador e permitir que os fãs de desporto acedam aos conteúdos em directo".

