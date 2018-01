Dois analisadores automáticos para a monitorização em contínuo da qualidade da água no rio Tejo vão ser instalados em Vila Velha de Ródão e devem entrar em funcionamento durante o primeiro trimestre de 2018.

O Ministério do Ambiente confirmou à agência Lusa que a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) assinou um contrato, no final do mês de Dezembro de 2017, relativo ao fornecimento e instalação de dois analisadores automáticos para monitorização em contínuo da qualidade da água no rio Tejo e respectiva manutenção e assistência técnica.

As duas sondas para a monitorização vão ser instaladas em Vila Velha de Ródão, no distrito de Castelo Branco.

Segundo o Ministério do Ambiente, a entrada em funcionamento dos analisadores automáticos está prevista para o primeiro trimestre de 2018.

Em entrevista ao PÚBLICO no final de Dezembro do ano passado, Matos Fernandes já tinha revelado um “aumento muito expressivo das análises em curso” no Rio Tejo.

Neste momento são 14 os pontos de recolha, com uma capacidade de análise maior nas albufeiras das barragens Fratel e Belver, onde as análises mensais passaram a ser feitas de dois dias.

