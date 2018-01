A Ordem dos Enfermeiros (OE) diz que a contratação de enfermeiros anunciada neste fim-de-semana pelo primeiro-ministro só terá efeitos em Março, “pelo que não fará frente ao pico gripal”, e pede aos profissionais que sigam o exemplo dos colegas do Algarve “que denunciaram publicamente, com a divulgação de fotografias, o caos na Urgência do Hospital de Faro”.

É a resposta ao anúncio de António Costa, que adiantou no fim-de-semana a autorização dada sexta-feira pelo Ministério das Finanças para "um reforço da contratação de enfermeiros até ao final de Março", de forma a assegurar a "capacidade acrescida de resposta" neste período de frio e de gripe. Mas não especificou quantos profissionais adicionais serão contratados.

Reforçando o apelo aos enfermeiros para “que recusem as falsas horas extraordinárias como forma de evitar o risco de erros”, a OE recorda, em comunicado, que o estatuto profissional estipula que o enfermeiro “tem o dever de comunicar os factos de que tenha conhecimento e possa comprometer a dignidade da profissão ou a saúde dos indivíduos”.

Sobre a situação no Algarve, defende que o ministro da Saúde deve “explicar a quem interessa o envio de doentes para o privado em situações de pico de atendimentos” e também divulgar “quanto é que já gastou” com estas transferências.

A Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve anunciou entretanto nesta segunda-feira que reforçou os recursos humanos e alargou o horário de atendimento dos serviços, quer as urgências do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA), quer os centros de saúde, no âmbito do plano de contingência accionado. Das 40 camas disponibilizadas, “20 já estão a ser utilizadas para receber doentes em caso de necessidade”, especifica a ARS, em nota.

Os horários alargados estão disponíveis em http://www.arsalgarve.min-saude.pt/noticias/cuidados-de-saude-de-proximidade-do-algarve/

