Um incêndio deflagrou, nesta segunda-feira, na Trump Tower, o edifício de luxo, em Nova Iorque, que é a sede da empresa e residência privada do Presidente norte-americano, Donald Trump. O incêndio está a ser combatido pelos bombeiros locais e as chamas já estarão controladas.

De acordo com o Departamento da Polícia de Nova Iorque, citado pelo New York Times, o incêndio deflagrou pelas 7h30 locais (12h30 em Lisboa). Para já, as autoridades não avançam qual a origem do incêndio.

De acordo com os meios de comunicação norte-americanos - que citam a agenda do Presidente dos EUA -, Trump não estaria no edifício quando as chamas começaram.

Até agora não há registo de vítimas.

