Os custos de construção de habitação nova mantiveram em Novembro a subida homóloga de 1,6% registada nos três meses anteriores, enquanto o índice de preços de manutenção e reparação regular da habitação aumentou 1,1%, divulgou hoje o INE.

PUB

Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), a subida de 1,1% em Novembro do índice de preços de manutenção e reparação regular das casas ficou 0,2 pontos percentuais (pp) abaixo do mês anterior.

Para a variação homóloga de 1,6% do índice de custos de construção de habitação nova contribuiu a subida homóloga de 2,1% do índice referente ao custo de mão-de-obra, enquanto os preços dos materiais registaram um aumento de 0,8% em relação ao mês homólogo, menos 0,1 pp do que em Outubro.

PUB

As subidas homólogas dos índices para apartamentos e moradias fixaram-se em 1,5% e 1,6%, respectivamente.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Já o aumento homólogo de 1,1% do índice de preços de manutenção e reparação regular da habitação traduziu uma descida de 1,0 p.p. do índice da componente produtos, para menos 0,6%, enquanto a componente serviços aumentou 1,6% em Novembro, o mesmo que o registado no mês precedente.

Em Novembro, todas as regiões NUTS II do Continente apresentaram aumentos nos preços da manutenção e reparação regular da habitação, excepto o Algarve, que registou uma descida de 0,3% em relação ao mesmo período de 2016.

A taxa de variação homóloga mais elevada ocorreu na Área Metropolitana de Lisboa (1,9%).

PUB