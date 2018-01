A dívida terá caído para 126,2% e o défice para 1,2% em 2017, superando aquelas que eram as estimativas do Governo em Outubro quando apresentou a proposta de Orçamento do Estado para 2018.

Em declarações aos jornalistas esta segunda-feira no Porto, o primeiro-ministro afirmou, de acordo com o jornal online Eco, que, no ano passado, a economia prosseguiu “a trajetória de redução do défice e da dívida pública que deverá atingir os 126,2% do nosso PIB, em Dezembro, e com um défice abaixo de 1,5% e que rondará o 1,2% do produto [interno bruto]”.

Em Outubro, na proposta de OE para 2018, o Governo estimava que a dívida pública se cifrasse no final de 2017 em 126,7% e que o défice público ascendesse aos 1,5%, o que na altura já representaram revisões em baixa dos valores inicialmente previstos (no OE 2017, o Governo apontava para um défice de 1,5%).

Tanto o primeiro-ministro como o ministro das Finanças já tinham dado, nas últimas semanas, indicações de que o défice público se situaria num valor igual ou abaixo de 1,3%.

O resultado que se irá registar em 2017 ganha ainda mais relevância se se tiver em conta que a principal receita extraordinária prevista pelo Governo – a devolução da garantia do BPP no valor de 450 milhões de euros – não se concretizou na sua totalidade durante o ano passado.

