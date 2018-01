A ideia de que viveríamos num mundo capaz do progresso infinito tem sido cada vez mais posta em causa nos últimos anos. Muitas das coisas que dávamos por adquiridas — na vida sociopolítica ou na economia, bem como no universo das artes — são postas em causa e parece que regressamos, outra vez, metaforicamente, às cavernas.

É a pensar nessa noção de um tempo indefinido em que nem sempre é discernível o que é passado, presente ou futuro, que a cantora-compositora Carmen Villain resolveu criar o álbum Infinite Avenue. Trata-se do segundo registo da cantora meio-mexicana-meio-norueguesa que habita em Oslo, depois do lançamento em 2013 de Sleeper. Tal como o ponto de partida do disco, também a sonoridade que propõe possui qualquer coisa de ambíguo, entre a folk acústica clássica, subtis elementos electrónicos e camadas de ruído etéreo.

Infinite Avenue Autoria:Carmen Villain

Smalltown Supersound, distri. PopStock

Na capa temos uma foto da actriz Gena Rowlands e as alusões cinematográficas não se ficam por aí, como na indolente canção Red Desert, título do filme do mesmo nome, de 1964, realizado por Antonioni. Essa carga existencial que encontramos em alguns dos filme do realizador italiano, a consciência de que estamos todos irremediavelmente sós, mistura-se com um olhar mais reflexivo sobre o mundo, em canções onde invariavelmente encontramos diversas camadas de som — com sons desolados de guitarra ou de piano, orquestrações subtis e preguiçosas dinâmicas rítmicas electrónicas amparando uma voz solene que expõe vulnerabilidade.

O todo, para o qual contribuíram algumas colaborações como a voz da norueguesa Jenny Hval (que canta em Borders), acaba por resultar algo contemplativo e hipnótico, com a maior parte dos temas a expor um balanço em câmara lenta e ambiente enevoados, fazendo lembrar nesse movimento algumas das produções da americana Grouper. É um álbum de canções melancólicas, mas de uma melancolia solene que não teme a inquietação, disponibilizando-se para lhe apreender os contornos, para melhor a superar com a necessária tranquilidade.

