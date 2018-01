Duas pessoas ficaram feridas, uma delas com gravidade, na sequência de uma explosão, este domingo, na estação do metropolitano de Varby Gard, no sudoeste de Estocolmo.

A polícia sueca não crê que se trate de um atentado bombista. O jornal Aftonbladet indicou que o engenho detonado seria uma granada de mão, mas essa informação não foi confirmada oficialmente.

A vítima mais grave será um homem com cerca de 60 anos que terá pegado no objecto suspeito.

O incidente ocorreu cerca das 11h e levou à interrupção da circulação na linha vermelha do metropolitano da capital sueca.

