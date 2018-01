A cantora francesa France Gall morreu este domingo em Paris, aos 70 anos, segundo noticia o Le Monde, citando a porta-voz da artista, Geneviève Salama.

Gall foi uma das principais vozes da música yé-yé, estilo que marcou os anos 1960 em França e teve inúmeros seguidores mundo fora, incluindo em Portugal.

Nascida Isabelle Geneviève Marie Anne Gall a 9 de Outubro de 1947, na capital francesa, Gall cresceu numa família com longa e reconhecida tradição musical: o pai, o letrista Robert Gall, escreveu canções para Edith Piaf ou Charles Aznavour; a mãe, Cécile Berthier, por sua vez filha de Paul Berthier, co-fundador do grupo Les Petits Chanteurs à la Croix de Bois, também era cantora. Foi de resto o seu pai que a encorajou a seguir os passos da família e enviar as suas primeiras gravações para o produtor Denis Bourgeois, então na Philips; viria a ser esta a sua primeira editora discográfica.

O seu maior sucesso foi talvez Laisse tomber les filles, tema de 1964 composto por Serge Gainsbourg, e que voltou a ser ouvido recentemente na banda sonora do filme À Prova de Morte, de Quentin Tarantino, em inglês, na voz de April March. Meses antes, Gainsbourg fora chamado a compor aquele que foi o segundo single de France Gall, N'écoute pas les idoles, que durante três semanas liderou a tabela de vendas em França. O primeiro, Ne sois pas si bête, teve a sua estreia radiofónica no dia em que a cantora fez 16 anos.

No ano seguinte, em 1965, a colaboração entre Gall e Gainsbourg ("Graças à minha filha, vamos fazer fortuna", antecipara o pai dela...) repetiu-se e a cantora venceu o Festival Eurovisão, representando o Luxemburgo, com Poupée de cire, poupée de son. A seguir, Gainsbourg oferecer-lhe-ia Sucettes, canção libidinosa sobre chupa-chupas de anis, metáfora para sexo oral, cujo duplo sentido Gall, então com apenas 18 anos, só perceberá muito mais tarde, e depois de todos os outros. Gainsbourg vangloriar-se-á de ter composto "a canção mais ousada do século", France Gall nunca mais quererá trabalhar com ele (mas entretanto tinham passado muitos anos, e muitas colaborações). No filme que em 2010 o francês Joann Sfar realizou sobre o músico, Gainsbourg – Vida Heróica, a personagem de Gall foi encarnada pela actriz Sara Forestier.

A sua carreira esmoreceu no final da década de 60, após uma série de lançamentos menos bem-sucedidos e o fim da sua relação com Denis Bourgeois e com a Philips. Seria o encontro com o cantor Michel Berger, em 1973, a relançá-la. Casou com ele três anos depois e os dois mantiveram uma duradoura e produtiva relação de colaboração musical que terá tido o seu apogeu em 1979 com a ópera-rock Starmania, composta por Berger e Luc Plamondon, e lhe deu de novo visibilidade nas tabelas e amplo sucesso radiofónico com canções como Il jouait du piano debout (1980), Résiste (1981), que seria ressuscitada em 1997 por Sabine Azéma numa cena de É Sempre a Mesma Cantiga, de Alain Resnais (1922-2014), ou Ella, elle l'a (1987), em homenagem a Ella Fitzgerald.

Até à morte de Berger, em 1992, de ataque cardíaco, Gall não cantou canções de mais ninguém. Cinco anos depois, em 1997, Gall perdia também uma filha, vítima de fibrose cística. Desde então, a cantora mantinha-se afastada do grande público. Enfrentava um cancro há dois anos "com discrição e dignidade", como refere um comunicado da agente, e tinha sido hospitalizada em Dezembro devido a uma infecção grave.

