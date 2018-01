A exposição com as 85 obras de Joan Miró que pertenceram ao antigo Banco Português de Negócios (BPN), patente no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa, vai ser prolongada até 13 de Fevereiro, anunciou a Direcção-Geral do Património Cultural (DGPC). Joan Miró: Materialidade e Metamorfose deveria encerrar a 8 de Janeiro, mas a tutela decidiu estender a abertura ao público por mais algumas semanas.

Joan Miró: Materialidade e Metamorfose chegou à Galeria D. Luís, no Palácio Nacional da Ajuda, a 8 de Setembro, mostrando 85 peças da colecção do antigo BPN, que abarcam um período de seis décadas da carreira do pintor espanhol, entre 1924 e 1981.

Entre as obras expostas estão seis pinturas da conhecida série sobre masonite de 1936, seis tapeçarias de 1972 e 1973, e uma das telas queimadas, de uma série de cinco, criada para a grande retrospetiva de Miró no Grand Palais de Paris, em 1974.

As obras foram mostradas pela primeira vez numa exposição na Casa de Serralves, no Porto, entre Outubro de 2016 e Junho do ano passado, tendo sido vista por 240.048 visitantes.

A colecção de Joan Miró ficou na posse do Estado Português após a nacionalização do BPN em 2008. Em Março do ano passado, o Governo anunciou que tinha chegado a acordo com a leiloeira Christie’s para revogar o contrato de venda da colecção em leilão, cuja receita deveria servir para abater parte dos créditos do banco.

No ano passado, a Câmara Municipal do Porto anunciou que aquela colecção de arte iria permanecer na Casa de Serralves.

Na Assembleia Municipal do Porto do passado dia 11, o presidente da Câmara, Rui Moreira, disse que a autarquia vai custear a manutenção e o seguro desta colecção, depois de o Governo ter escolhido a cidade para a acolher em permanência.

